Grote staking bij Scania in Zwolle en Meppel

Duizend mensen

In Zwolle is de staking vele malen groter. ,,Daar duurt de staking ook 24 uur'', weet de FNV-man. ,,We hebben daar een boot in de haven waar nu al zo'n 350 à 400 man op zit. In totaal verwachten we dat zeker duizend Scania-werknemers staken vandaag.'' Ook zou personeel van Broshuis in Kampen zich aansluiten.