Grote toeloop bij garages: ‘Veel mensen te laat met winterbanden’

,,Niets menselijks is ons vreemd”, zegt Edwin Brinksma van VACO Bandenservice. ,,De meeste automobilisten laten de winterbanden er keurig in oktober onder zetten. Maar er is ook altijd een groep die daar heel laks in is en pas als het écht sneeuwt beseft: ‘o ja, de winterbanden moeten er nog onder’. Maar dan is het al te laat. Bovendien kun je meestal niet direct bij de garage terecht. Een wachttijd van een paar weken is geen uitzondering.”