Grote twijfels over zachtjes zingen in de kerk: ‘Dan adem je juist méér lucht uit’

Hoe krijg je de vaccinatie­be­reid­heid op Urk omhoog? ‘Blijf ver weg van drang’

31 mei Massaal stonden de 65-plussers de afgelopen tijd in de rij voor de eerste coronaprik. Behalve op Urk dan. Minder dan 40 procent van de ouderen heeft de vaccinatie gehaald, zo blijkt uit cijfers van het RIVM, terwijl landelijk de opkomst boven de 87% ligt. Is het tij nog te keren in de gemeente waar het geloof in de goddelijke voorzienigheid blijkbaar groter is dan het vertrouwen in een vaccin?