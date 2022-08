Grote verschillen bij opvang vluchtelingen in gemeenten: Lelystad voorbeeld, Staphorst niet

Verstopt

Mede doordat het niet lukt statushouders te huisvesten, zit de asielketen in Nederland verstopt. Statushouders blijven daardoor noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Het gevolg is dat er in asielzoekerscentra te weinig plek is voor nieuwe asielzoekers en het aanmeldcentrum in Ter Apel zo vol zit dat asielzoekers buiten moeten slapen.