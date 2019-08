Grote waterschapsprojecten uitgesteld tot volgend jaar vanwege PFOS: 'Te weinig laboratoria'

Impasse grond beëindigen

De bedoeling van de nieuwe PFOS-maatregelen was juist om grondverzet weer mogelijk te maken, vertelt een woordvoerder van de UVW. ,,Toen de brief van het ministerie hierover in juli verscheen was er op de meeste plekken helemaal geen beleid, waardoor er geen grondverzet mogelijk was.’’

Regionale waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland inventariseren nu welke effecten de nieuwe regels hebben voor individuele projecten. Alleen Waterschap Zuiderzeeland is optimistisch. ,,We verwachten dat de resultaten van onze grondanalyses op korte termijn geleverd kunnen worden, zodat we verder kunnen met onze waterprojecten.’’ De plotselinge hoge druk op laboratoria is daarbij geen groot probleem. ,,Dat verwachten we niet. We waren er vroeg bij. Weken geleden al. En we denken niet dat er bij ons PFOS of andere PFAS-stoffen in de grond zit.’’ Welk laboratorium de grond van Zuiderzeeland analyseert is bij de woordvoerder niet bekend. ,,Ons ‘vaste’ laboratorium Aqualysis heeft dat uitbesteed, maar de resultaten worden snel aan ons overhandigd.’’