Grote zorgen in Zwolse horeca, vrees voor omvallen van zaken door corona

VIDEO Isala ontroert met video van oude man die Intensive Care verlaat: ‘Naast narigheid, veel geluksmo­men­ten’

18:29 Een kippenvelmoment in bange dagen. Isala in Zwolle deelde woensdagmiddag een video van een oude patiënt die het ziekenhuis verliet waar hij eerder met het coronavirus op de Intensive Care was opgenomen. ,,We willen laten zien dat er gelukkig ook veel zieken herstellen.”