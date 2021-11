Grote zorgen om lage vaccinatiegraad in deze Zwolse wijk: 'Je ziet mensen ernstig ziek worden’

video Zus van zwaargewon­de Lodewijk Jan na brand in De Ruyter­straat Zwolle: ‘Die katten zijn z’n leven’

Het slachtoffer van de brand in de De Ruyterstraat in Zwolle, de 56-jarige Lodewijk Jan, is voor 25 procent verbrand, vertelt zijn zus. Langzaam gaat het iets beter met hem, maar hij is lang nog niet de oude. Zijn drie katten waren spoorloos, twee zijn er teruggevonden. ,,Als die het niet hadden overleefd, had hij het zichzelf nooit vergeven.”

