Grotere kans op bijwerkingen door medicijnentekort

Dit blijkt uit een rondgang langs huisartsen en apothekers in deze regio. Deze hulpverleners worden continu gedwongen alternatieve behandelingen en middelen te zoeken door het chronische tekort. ,,En die zijn niet per se beter,’’ zegt de Zwolse huisarts Edward Knol. Het ontbreken van een antibioticazalf tegen een herpesinfectie zorgt er bijvoorbeeld voor dat artsen genoodzaakt zijn zwaardere middelen te gebruiken om gedeeltelijke blindheid te voorkomen.

Knol: ,,We proberen infecties zo gericht mogelijk tegen te gaan met een ‘smaller’ werkend middel, zoals die zalf, die zo min mogelijk bijwerkingen heeft. Nu moeten we uitwijken naar ‘bredere’ middelen waar je meer kans hebt op bijwerkingen als diarree en misselijkheid.’’

Daarnaast worden mensen met een chronische aandoening als reuma ernstig gehinderd in hun dagelijkse leven. In hun geval vanwege een gebrek aan specifieke pijnstillers.

Bloedspiegel

Ook patiënten met epilepsie kunnen een steeds terugkerend probleem krijgen. Mensen met deze aandoening kunnen onverwachts het bewustzijn verliezen bij een aanval. ,,Medicatie onderdrukt dat, maar het moet wel heel precies gebeuren in verband met de bloedspiegel van een patiënt,’’ zegt de Zwolse apotheker Nanja de Jong. ,,Als je wisselt van middel krijgen mensen daar vaak last van. Maar vanwege die tekorten moet je wel.’’

Azië

Dit probleem speelt ook landelijk en neemt alleen maar toe. Volgens de apothekerbelangenorganisatie KNMP waren in 2011 242 geneesmiddelen niet leverbaar. In 2017 was dat aantal gegroeid tot 732. En vorige week kwam daar nog een belangrijk tekort bij. NRC Handelsblad meldde vorige week dat de anticonceptiepil niet meer is te verkrijgen omdat een grote lading pillen in Azië is afgekeurd.