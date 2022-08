Gymleraar Bern (30) uit Zwolle zegt baan op voor nieuw tv-programma: ‘Ik neem condooms mee’

Waarom heb jij je baan opgezegd om mee te doen aan een tv-programma?

,,Ik werkte als gymdocent op de Noordgouw in Heerde en als ik het goed doe in het programma ben ik één jaar weg”, zegt Kroesen, vlak voordat hij voor de opnames vertrekt. ,,De school heeft een vervanger aangenomen. Ik heb dus geen baan meer als ik terugkom. Ik moet dan als een gek gaan solliciteren. Er zijn veel gymdocenten in het land, dus het is de vraag of ik dat blijf. Ik had zekerheid, maar het avontuur lonkt.”