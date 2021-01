Haakse kruising Diezerbrink in Zwolle stemt tevreden: even wennen voor automobilist, veiliger voor fietser

Een van de opvallendste veranderingen in winkelgebied Diezerbrink in Zwolle is het verdwijnen van de welhaast monumentale rotonde voor café-slijterij Stroomberg. Die heeft plaatsgemaakt voor een pleinachtige ruimte zonder al te veel poes­pas, maar wel met een haakse kruising. Dat stemt in de omgeving tot blijdschap.

Een hele verbetering, vindt Julie Ruissen van Toko Bali. ,,Op de rotonde reden automobilisten harder, dit is toegankelijker voor voetgangers, auto's zijn te gast’’, vertelt ze. ,,In het begin was het een beetje zoeken, zag je auto’s soms terugrijden. Maar het ziet er gewoon mooier uit, een open uitstraling. Wij zijn er blij mee. Die hele aanpak is bedoeld om de toeloop vanuit de binnenstad te bevorderen. Wanneer de trappen naar het water er zijn (er liggen plannen om een boulevard langs de stadsgracht te creëren, red.), wordt het nog gezelliger, daar wachten we op. Maar of we dan meer omzet zullen draaien, is vanwege corona lastig inschatten. Wij zijn een van de weinige winkels die hier open kunnen”, vertelt de manager van de Indische toko.

Gedateerd

Daar sluit Swapfiets-verhuurder Leon van Dijk zich bij aan. ,,Onze winkel zit natuurlijk dicht door corona, ik ben alleen aanwezig voor reparaties.” Van Dijk vindt juist dat het zo goed gelukt is om ‘de snelheid eruit te halen’, al wordt de rotonde niet gemist. ,,Die was wel wat gedateerd. Dit is mooier, het oogt ruimtelijk, de stoepen zijn ook breder, het is minder propperig allemaal. Nee, wij missen de parkeerplaatsen niet, onze klanten komen op de fiets. Maar het was voor onze buurman, sportzaak Side Out, reden om zich verderop in de Thomas a Kempisstraat te vestigen. Hiernaast komt nu een sushibar. Ik geloof overigens niet zo in meer toestroom vanuit de binnenstad. In deze hoek komen vooral mensen die het kennen.”

Minder glad

Jan Bruins stalt op deze grauwe, druilerige dag zijn fiets vlak bij de rotonde. ,,Ik woon in de Wipstrik, maar kom hier vaak voor het een of ander. Ja, altijd op de fiets. Ik hoor om me heen positieve geluiden. In het begin was het wennen, door die haakse bocht, dat vergt meer afstemming tussen deelnemers aan het verkeer. Het is hetzelfde oppervlak, maar het lijkt groter door het ruimtelijk effect. En dit is veiliger. De rotonde liep af en was daardoor bij slecht weer glad. In mijn beleving is dit een vooruitgang.”

Vrachtverkeer

Volgens Annet Kroes, voorzitter van de ondernemersvereniging Diezerbrink en eigenaar van Signora Damesmode, is het belangrijkste argument om de rotonde vaarwel te zeggen - de snelheid eruit halen - juist gebleken. ,,Je moet nu beter opletten wanneer je aan komt rijden. En door verhogingen kun je er niet meer keihard langs scheuren”, verklaart ze. ,,We wonen zelf boven de zaak en constateren dat, los van corona, het doorgaande verkeer is afgenomen, minder vrachtverkeer ook.”

Nu maken de winkeliers zich op voor de finaleslag van deze opknapbeurt: het laatste stukje Thomas a Kempisstraat, tot de aansluiting met de Bisschop Willebrandlaan, en de drukke Vechtstraat, die hierna eenrichtingsverkeer wordt. ,,Dat zal dit voorjaar worden, ergens in maart of april”, zegt Kroes. Bij Stroomberg, de uitspanning die bijna de kruising vormt, kon of wilde niemand reageren.