Haal die slee maar tevoorschijn, het gaat het weer sneeuwen

In de nacht van dinsdag op woensdag begint het in Zeeland al te sneeuwen. Dat gebiedt schuift langzaam over Nederland, 's middags gaat het ook sneeuwen in Groningen en Friesland. Op de meeste plaatsen wordt zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw verwacht. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en 2 graden. In Limburg, het oosten van Brabant en Gelderland valt er naar verwachting 4 tot 8 centimeter sneeuw.