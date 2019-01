Haal die slee maar tevoorschijn, het gaat weer sneeuwen

In de nacht van dinsdag op woensdag begint het in Zeeland al te sneeuwen. Dat gebiedt schuift langzaam over Nederland. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel valt er naar verwachting 4 tot 8 centimeter sneeuw. Overijssel krijgt 's middags pas wat sneeuwvlokjes te zien, waarvan het meeste in Twente gaat vallen, weet Diana Woei van Weerplaza. ,,In Zwolle zal het minste sneeuw vallen.’’ Ook Flevoland kan pas aan het begin van de middag sneeuw verwachten.