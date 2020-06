Hagenaar (22) regelde auto voor liquidatiepoging in Zwolle en moet jarenlang de cel in

VIDEO Verruiming bezoek komt in Oost-Nederland geen moment te vroeg: ‘Mijn moeder wil zo graag de kleinkinde­ren weer zien’

11:13 Om kwart over zeven zat Angelique Beijer maandagmorgen al klaar om zich in te schrijven voor de verruimde bezoekregeling bij zorgcentrum De Kievitsbloem in Zwolle-Zuid. ,,Maar de website waar je bezoek kunt inplannen werkte nog niet! Elk half uur probeer ik het weer, maar blijkbaar moet ik nog geduld hebben.” Al is het geduld onderhand wel op, zowel bij haarzelf als haar 90-jarige moeder. ,,Ze wil de kleinkinderen zó graag weer zien. Gelukkig kan dat nu weer.”