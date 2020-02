Haken en breien stoffig? Bij de handwerkbeurs in Zwolle vinden ze van niet

Poll Tegenval­lend Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel 2019 speelt editie van dit jaar geen parten

10:35 De magere omzet van Bevrijdingsfestival Overijssel 2019 in Zwolle heeft geen effect op de programmering van de 2020-editie, verzekert stichtingsdirecteur Rob Welten. Het festival heeft in voorgaande jaren voldoende buffer opgebouwd. ,,Maar we kunnen niet nog een keer zo'n magere omzet opvangen.”