Hakenkruisvandaal Zwolle op beeld vastgelegd

Een van de mensen die vorig weekeinde in Zwolle met graffiti hakenkruizen heeft geklad, is op beeld vastgelegd. De politie beschikt over de beelden en gaat die intern verspreiden. Zo hoopt men de dader in de kraag te vatten. Wordt de dader niet herkend, dan worden de beelden mogelijk openbaar gemaakt.

Onverlaten tekenden in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 september de swastika op een muur en een stoep in de Zwolse wijk Westenholte. Ook werd een auto met graffiti bespoten. Buren reageerden geschokt op het vandalisme. De politie startte een onderzoek en ging direct op zoek naar beelden van beveiligingscamera's en dashboardcamera's in de omgeving.

De dader of daders zijn nog niet gepakt, maar de politie laat aan de Stentor weten dat in het onderzoek een doorbraak is. Op camerabeelden is een van de bekladdingen te zien. De politie verspreidt die beelden onder agenten in Zwolle, maar ook onder agenten in omringende plaatsen.