Hakenkruisvandalen Zwolle melden zich bij politie

Veel overlast rond gratis parkeer­plek aan Assendor­per­dijk

9:03 Omwonenden van de Assendorperdijk in Zwolle trekken aan de bel over de parkeerchaos in die straat. Auto’s, busjes en campers nemen voor langere tijd een gratis plek in beslag. Door het vele wildparkeren ontbreekt overzicht. ,,Je houdt je hart vast,’’ schetst Jannet Grave.