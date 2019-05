Hakenkruizen ontsieren nieuw speelkasteel in Stadshagen

‘Sinds afgelopen najaar hebben wij een prachtig speelkasteel neergezet bij Park de Stadshoeve. Wij zijn daar heel erg trots op en zien dat ontzettend veel kinderen hier met veel plezier in spelen. Helaas wordt het speelkasteel ook gebruikt om op te kladden en krassen. Dat vinden wij al heel erg jammer, maar afgelopen week zijn er zelfs hakenkruizen in het hout gebrand. Wij zijn hier erg van geschrokken. Het zal ons veel moeite kosten om dit te verwijderen, als dat al mogelijk is. Het is jammer dat er, door een kleine groep, niet respectvol met dit mooie speelkasteel wordt omgegaan’, zo schrijft het bestuur in een bericht op Facebook.

Keukentafel

,,We vonden het nodig om dit publiek te maken in de hoop dat ouders dit bespreken aan de keukentafel, om kinderen bewust te maken dat je van andermans spullen afblijft, ook als ze hier niet bij betrokken zijn. Het gaat hier ook nog eens om een gesubsidieerde voorziening, daar moeten we zuinig op zijn’', zegt Jellema. De hakenkruizen zorgen voor meer reacties van bezoekers richting bestuur dan bij andere sporen van vandalisme, merkt Jellema. ,,Dit geeft natuurlijk aanstoot, daarom hebben we melding gemaakt bij de politie. Hoewel er een camera hangt zijn de daders niet zichtbaar, de hakenkruizen bevinden zich binnenin het kasteel”, vertelt Jellema. Het terughalen van camerabeelden is volgens haar eenmaal eerder gedaan. ,,Toen was er een spiegel afgesloopt, maar die is later door kinderen die ‘m vonden weer teruggebracht. Verder vinden we regelmatig bierflesjes en peuken, of worden er afbeeldingen van geslachtdelen op gekladderd, maar dat is inherent aan een openbaar park. Daar wordt nu eenmaal gehangen.”

Afschuren