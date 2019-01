Halte Eekwal in Zwolle verdwijnt: bijna elke bus stopte er wel

Gladheid leidt vooral in noorden Overijssel tot ongevallen

25 januari De aangekondigde gladheid in Noord-Nederland heeft, voor zover bekend, nog niet tot extreme situaties of ernstig gewonden geleid in Overijssel. In het noorden van de provincie waren er vanmiddag en in het begin van de avond wel duidelijk meer slippartijen en botsingen dan normaal, merkt bergingsbedrijf Wolves. En de gladheid blijft verraderlijk.