Halve marathon in Zwolle lopen? Dan ben je nét te laat: ‘Mensen hebben de smaak weer te pakken’

De halve marathon in Zwolle heeft alle 4500 kaarten in drieëneenhalve dag verkocht. Dit is een groot contrast met vorig jaar. Toen kon je een maand voor het evenement nog kaarten krijgen.

Vorig jaar merkte Johan Nieuwland voorzitter Stichting Zwolse Halve Marathon dat mensen na twee jaar zonder de halve marathon er weer even in moesten komen. Je kon je opeens tot een maand voor het evenement nog inschrijven. Terwijl in 2019 de halve marathon al in drie uur uitverkocht was. ,,Mensen hebben de smaak weer te pakken gekregen en daar zijn wij als organisatie heel erg blij mee”, aldus Nieuwland.

Heroes run

Dit jaar wordt er bovendien een nieuw evenement tijdens de halve marathon geïntroduceerd: de Heroes run. Dit is een afstand van ongeveer een kilometer voor mensen met een beperking. Dit zou in 2020 van start gaan, maar toen ging door corona alles niet door. ,,Al een aantal jaar kregen we van mensen te horen dat ze ook graag een podium willen. Mensen lopen het mooiste stukje van het parcours langs al het applaus van de mensen in de binnenstad waarna ze finishen op de Melkmarkt”, vertelt Nieuwland. In 2022 was alle organisatorische capaciteit nodig voor de bestaande routes, daarom gaat de Heroes run dit jaar van start.

Er wordt volgens Nieuwland nog gekeken of er of er nieuwe plekken voor de halve marathon gecreëerd kunnen worden, maar als dit lukt zullen het er niet veel meer zijn. Wie het nu niet is gelukt om zich in te schrijven voor de halve marathon kan zich nog wel inschrijven voor de vier Engelse mijlen. Je rent dan alsnog een deel van het parkour door de binnenstad en kan de vreugde van het evenement meemaken.