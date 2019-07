Halve Marathon Zwolle levert Tobias Sybesma Foundation 37.000 euro op

Met dat bedrag wordt onderzoek naar hersenstamkanker gefinancierd. Vader Reitse Sybesma uit Zwolle kan zijn geluk dan ook niet op. De teller loopt nog steeds, maar de opbrengst tot nu overtreft zijn stoutste verwachtingen.

De Tobias Sybesma Foundation, vernoemd naar zijn vorig jaar aan hersenstamkanker overleden zoon, was vorige maand een van de drie goede doelen van de Halve Marathon van Zwolle. Middels hun startbewijs doneerden deelnemers aan de foundation. In totaal vijftig lopers deden mee, waaronder de oncoloog van Tobias en een moeder die haar zoon aan dezelfde ziekte verloor. Via sponsoring en acties zamelden zij geld in voor onderzoek ter bestrijding van hersenstamkanker.

Organisatie

Dat leverde veel spontane inzamelingsacties op, van het doneren van statiegeld tot een flessenactie op school. ,,We dachten zelf aan zo’n 125 euro per startbewijs, maar uiteindelijk hebben alle deelnemers gemiddeld 700 euro bij elkaar gelopen. Dat hadden we nooit verwacht’’, vertelt Sybesma verheugd. Daarnaast droeg de organisatie van het evenement haar steentje bij.

Sybesma zegt een deel van het geld te willen bestemmen voor een Europees onderzoek. ,,Niet alleen naar de medische kant van het verhaal, maar naar de behoefte van kind, medici en nabestaanden in bredere zin. Denk aan voeding, reistijd, zorg, om maar wat te noemen. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt bekeken welke zaken eerst aan te pakken.’’

Tobias-shirts

Ook een aantal oude schoolgenoten van Tobias liep vorige maand om geld in te zamelen, op de vier Engelse mijl welteverstaan. In totaal 22 leerlingen liepen zich gehuld in Tobias-shirts de longen uit hun lijf.

Voor de stichting zijn al veel acties gehouden, onder meer vanuit de volleybalwereld, zijn geliefde sport. Een oproep voor een kaartenacties leverde een vrachtwagen aan respons op en in Zwolle-zuid is een plein naar Tobias vernoemd. Vader Reitse: ,,Daarmee proberen we het vuurtje warm te houden, tot de oplossing voor deze dodelijke ziekte is gevonden. Geld is de Haarlemmer smeerolie.’’