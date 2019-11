Hammers-fans kijken Europees basketbal live in bioscoop Zwolle

De Hammers (tot dit seizoen Landstede Basketbal) doen voor het eerst mee aan de FIBA Europe Cup. De eerste thuiswedstrijd werd vorige week al van het Oostenrijkse Kapfenberg Bulls gewonnen en woensdag staat de uitwedstrijd in Israël op het programma. Leuk om mee te gaan, maar voor de thuisblijvers zet Pathé de deuren open. ,,We hebben al jarenlang een relatie met Landstede Hammers en ze gaan voor het eerst Europa in. Dat is een mooie gelegenheid om de wedstrijden live in onze bioscoop te streamen’’, zegt manager Dennis Tulleken van de Zwolse bioscoop.

Live

Naast de wedstrijd van woensdag wordt ook de uitwedstrijd in Oostenrijk op 20 november live vertoond in de bioscoop. Heeft Pathé dan zomaar een zaal over? ,,Die stellen we beschikbaar. We vinden het belangrijk dat we lokaal dingen kunnen doen. We hebben een paar jaar geleden ook de bekerfinale tussen FC Groningen en PEC Zwolle uitgezonden. En er is vraag naar. Op dit moment (dinsdagmiddag, red.) is ruim de helft van de 140 stoelen in de zaal verkocht’’, zegt Tulleken.