Handen wassen tot je uitgelezen bent: gedichten op spiegels in Zwolle

Man op fiets valt vrouwen in Zwolle lastig: wie is het?

17:38 De politie is op zoek naar een man van tussen de 40 en 50 jaar die gisteren in Zwolle meerdere vrouwen heeft lastiggevallen. Agenten zijn na diverse meldingen op zoek geweest naar de verdachte, maar die was inmiddels op zijn fiets weer vertrokken.