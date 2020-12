Handhavers Oost-Nederland worstelen met veranderende coronaregels, maar zijn tevreden over bereidwilligheid bij middenstand

Voor Veiligheidsregio's is het na een eerste midweek met nieuwe coronamaatregelen lastig om exacte cijfers te geven over eventuele boetes of waarschuwingen die aan winkeleigenaren zijn gegeven die het niet zo nauw nemen met de voorschriften. Daarnaast moet een nieuwe maatregel altijd even landen, merkt Jessica Grootenboer van de Veiligheidsregio in Flevoland. ,,Het is voor handhavers best even uitvogelen hoe met voorschriften om te gaan. Het duurt altijd even voor het voor een ieder duidelijk is.”