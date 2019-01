Handvol gitaarhelden naar Hedon onder leiding van Jan Akkerman

Akkerman heeft er een gewoonte van gemaakt om rond zijn verjaardag op 24 december een muzikaal evenement te organiseren. Dat evenement is uitgegroeid tot een complete tour onder de naam Knight of the Guitar. Akkerman trekt daarin met muzikale vrienden door het hele land. Vrienden uit verschillende genres, getuige de line-up op 1 februari in Zwolle waar het enige optreden van de tour in deze regio plaatsvindt.

Beste

Het gebeurt niet vaak dat er zoveel topgitaristen op hetzelfde moment op het podium staan in Hedon. Akkerman zelf speelde met de groten der aarde en is onder anderen bekend van vroegere bands Brainbox, Focus en The Hunters. Het Engelse muziekblad Melody Maker riep hem ooit uit tot Beste Gitarist van de Wereld.

Anton Goudsmit studeerde summa cum laude af aan het conservatorium in Amsterdam. De gelauwerde jazzgitarist maakt onder anderen deel uit van New Cool Collective. De Amerikaanse funk/rockgitarist John Hayes is vanaf 1990 betrokken bij Mother’s Finest, bekend van de wereldhit Baby Love. Hayes speelde daarnaast onder anderen met The Beastie Boys, Sheryl Crow en Sting.

Bluesrockgitaristen

Ruben Hoeke is al 25 jaar één van de beste bluesrockgitaristen van Nederland. Hij werkte al eerder samen met Akkerman, maar ook met Thé Lau. Leif de Leeuw is de benjamin van de band, maar werd al uitverkozen tot Gitaartalent van het Jaar, beste bluesrockgitarist van de Benelux en timmert met zijn Leif de Leeuw-band flink aan de weg.