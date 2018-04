'Hangen en kliederen' bij basisschool Smaragd in Zwolle

video PEC Zwol­le-spe­lers geven rekenles op basis­school De Brug

18:06 ,,86!", roepen de kinderen van basisschool De Brug in Zwolle. PEC-Zwolle-keeper Mickey van der Hart is net klaar met een minuut lang de bal hooghouden. Daarna is het in de pannakooi op het schoolplein de beurt aan spits Piotr Parzyszek, ,,Actief rekenen zegt de kinderen meer dan het platte vak", zegt Margreet Bergsma-Brugman, lerares van groep 4.