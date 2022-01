Hannah uit Nieuwleusen is de eerste Isala-baby van het jaar, ouders zijn apetrots

OKT schaatsen Alles of niets-po­ging Lotte van Beek eindigt in ‘niets’, streep door ‘The Road to Beijing’

Lotte van Beek is klaar, in elk geval dit seizoen. De 30-jarige schaatsster uit Zwolle zag woensdagavond de laatste hoop op een grote verrassing tijdens het olympisch kwalificatietoernooi verdwijnen. Want dat ze nog steeds kans had, geloofde Van Beek zelf nog steeds. Misschien wel tegen beter weten in. Een alles of niets poging strandde.

29 december