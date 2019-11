Hanneke verklaart Zwolle de liefde via... haar auto

videoAnoniem door de stad rijden, dat lukt niet meer. Maar dat vindt Hanneke ten Have helemaal niet erg. De 36-jarige Zwolse heeft haar blauwe Opel Corsa tot een rijdend eerbetoon aan haar woonplaats verheven en probeert bekende stadgenoten te verleiden om een tekst achter te laten op portier of achterklep.

Hanneke, hoe is dit nou allemaal zo gekomen?

,,De auto was van mijn buurvrouw, hij was rood beplakt met decopatch (verlijmd papier, red.) en ze wilde hem verkopen maar dat lukte niet. Toen besloot ik om ‘m te kopen en heb samen met mijn man avonden lang die decopatch eraf zitten bikken. Vervolgens hebben we hem zelf met een rollertje in de blauwe verf gezet. Omdat ik geboren en getogen ben in Zwolle dacht ik: ik ga er een Zwolle-auto van maken.”

En toen?

,,Eerst vond ik via-via iemand die de motorkap kon bespuiten. Daarna kwam er heel groot 038 op het dak.”

Volledig scherm Hanneke met haar Zwolle-auto © Frans Paalman

Vervolgens kwamen de teksten.

,,Ja, eerst van familieleden. Zo heeft mijn broer een mop over twee Zwolse bussen op de achterklep geschreven. Iedereen die wat met Zwolle heeft mag er wat op schrijven; ik heb de stiften in mijn auto liggen.”

En je hebt ook een paar bekende mensen gestrikt. Wie zoal?

,,Zanger Harm Wolters, rapper Rico en deze week heeft Typhoon er ook iets opgezet.

Wie staan er nog op je verlanglijstje?

,,Een PEC Zwolle-speler. Want ik ben een enorme PEC-fan. Het liefst Bram van Polen of Mike van Duinen. En Jonnie Boer, dat lijkt me ook heel leuk. Maar ik durf niet met deze auto voor de Librije te parkeren, haha!”

Wat voor reacties krijg je op de auto?

,,Mensen vinden het heel grappig. Dat merk ik als ik voor het stoplicht sta en in de achteruitkijkspiegel kijk.”

Durf je er ook mee buiten Zwolle te rijden?

,,Zeker! Ik rij elke dag naar mijn werk in Apeldoorn. Laatst zat er iets onder de ruitenwisser; ik dacht dat het een bekeuring was maar het bleek een briefje te zijn van een Zwollenaar die ook in Apeldoorn werkt. Hij die schreef dat hij het zo leuk vond om mijn auto daar te zien. Maar vorige week was ik in Deventer voor een etentje en toen ik in het restaurant zat kneep ik ‘m wel even. Maar nee hoor, niets aan de hand.”

Maar je anoniem verplaatsen is er niet meer bij.

,,Nee, dat klopt. Maar dat vind ik niet erg. Ik ben supertrots op deze auto. Mijn collega’s lachen me wel eens uit, maar ik rij duizend keer liever in deze auto dan in een superdeluxe wagen met alles erop en eraan. Dit is eigen.”

Bekijk hieronder een reeks foto’s die Hanneke zelf heeft gemaakt van haar auto:

Volledig scherm Rapper Typhoon schrijft op de auto. © Hanneke ten Have

Volledig scherm Een Zwols mopje op de achterklep © Hanneke ten Have

Volledig scherm De motorkap © Hanneke ten Have

Volledig scherm Iedereen die iets met Zwolle heeft, mag op de auto schrijven © Hanneke ten Have

Volledig scherm Ook vanuit de lucht is Hannekes Corsa herkenbaar © Hanneke ten Have