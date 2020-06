Hannes Minnaar trapt reeks kerkconcerten af in Zwolle

Interview Dirk Lips, exploitant van de IJsselhal­len: ‘Dit komt nooit meer terug in Zwolle’

27 juni Enkele minuten nadat hij bij de Zwolse wethouder Monique Schuttenbeld de deur uitstapt, schuift directeur Dirk Lips van Libéma aan voor een interview in zijn IJsselhallen. De geboren Brabander komt niet anderhalf uur gal spuwen richting de gemeente over de geklapte IJsselhallenplannen, maar dat de liefde over is, daar kan geen twijfel over bestaan. Een gesprek over glorietijden met florerende veehallen, de stroeve gesprekken met de gemeente Zwolle rondom nieuwbouw en een achteraf desastreuze keuze in de jaren negentig.