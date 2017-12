Hans Kraay jr naar Be Quick'28

Waarom de trein­ver­krach­ter nog vrij rondloopt

6:00 Adam V.B. (23) kwam bij drie van vier zittingen tegen hem niet opdagen, verbleef niet in een cel, kon vluchten en zit nu in Spanje of wellicht Marokko, denkt zijn advocaat. De Spanjaard kreeg onlangs vijf jaar cel opgelegd wegens verkrachting van een 12-jarig meisje in een trein, maar is nog altijd vrij man. Hoe kan dat?