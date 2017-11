Hans uit Zwolle gaat viraal na ongekend optreden in stationshal

Het ideale kruispunt voor een ver­keers­re­ge­laarsexa­men

10 november Op deze koude, regenachtige vrijdagmiddag staan politieagent Gerben Groothoff en docent verkeersregelaars Annelies Frederiks op het kruispunt Van Wevelinkhovenstraat - Bisschip Willebrandstraat in Zwolle bij het examen van zeven verkeersregelaars in opleiding. Het regent hard, maar de sfeer in de groep mannen is goed.