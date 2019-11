Hanzeland is nieuwsgierig op eerste openingsdag SPAR City en Tosti Club in Zwolle

Veel woningen en zelfs een skybar in het Broe­renkwar­tier in Zwolle

14:43 Vergeet de oude plannen met de Weeshuispassage in Zwolle maar. Alles wordt anders. Er komt nog steeds een plein achter het Vliegerhuys en ook winkel Costes komt er gewoon, maar in de nieuwste plannen voor het gebied in het Broerenkwartier gaan de gebouwen rond de Weeshuisstraat flink de lucht in. Mét een skybar, vanwaaruit over de stad kan worden gekeken.