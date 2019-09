Hanzerenners en hangjongeren vinden elkaar op de wielerbaan in Zwolle

video Jongeren gewapend op roverspad: wat is er aan de hand in Stadshagen?

10:24 Wat is er aan de hand in de Zwolse wijk Stadshagen? Berovingen, bedreigingen met wapens en mishandelingen komen steeds meer voor in de keurige Vinex-wijk. Opvallend is dat de daders voornamelijk tieners zijn. ,,Ik kan niet meer ontkennen dat er echt iets aan de hand is’’, zegt wijkagent Alrik van den Berg. ,,Vooral niet na de gebeurtenissen van afgelopen weekend.’’