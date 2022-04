Hanzestad Harderwijk heeft Nederlandse primeur met metershoge muurschildering bij het Catharinaklooster

In Harderwijk wordt momenteel gewerkt aan een metershoge muurschildering. Na het Duitse Kalkar is dit het tweede exemplaar in een serie van veertien van deze kunstwerken in Nederlandse en Duitse Hanzesteden. De muurschilderingen zijn onderdeel van de belevingsroute Hanzesteden Fietsroute.

De nieuwe fietsroute voert langs vier Duitse en tien Nederlandse Hanzesteden, beslaat in totaal 450 kilometer en is verdeeld in acht etappes. Daarnaast zijn er zestien ‘Hanzerondjes’, fietsroutes die door het achterland van één van deze Hanzesteden leiden.

Om deze internationale route extra cachet te geven, komen er in de veertien Hanzesteden metershoge muurschilderingen van een alledaags historisch tafereel mét een kwinkslag naar het nu. Dit kan zijn door middel van een specifiek item uit de stad of dat er gekeken wordt naar het gebouw waar de muurschildering op gemaakt wordt. De Duitse Hanzestad Kalkar heeft de primeur, daar is de muurschildering vorige maand afgerond. De dame in het kunstwerk houdt een boek vast van een beroemde Duitse schrijver die tegenwoordig in Kalkar woont en de schilder op het portret is in het echt óók een schilder

Catharinaklooster

Op dit moment wordt er gewerkt aan de muurschildering Harderwijk, bij het vroegere Catharinaklooster. Daar komen onder andere de Van Delft pepernoten in naar voren, die in deze Hanzestad worden gemaakt. Ook het goudkleurige paardje van Harderwijk krijgt een plek. In Deventer is het ontwerp klaar en kan er binnenkort gestart worden met schilderen. Op deze muurschildering is straks onder meer een jonge Go Ahead-fan met een herkenbaar sjaaltje van de club te zien. Ook Hasselt, Elburg, Hattem, Zwolle, Zutphen en Kampen krijgen binnen afzienbare tijd een kunstwerk.

De muurschilderingen worden gemaakt door De Strakke Hand. Dit is een collectief van Nederlands schilders die hun krachten bundelen om grote muurschilderingen te maken in het stedelijk landschap. Meer informatie via Instagramkanaal @discoverhansa.