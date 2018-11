Hanzesteden winnen opnieuw nationale marketingprijs

Over de Tong Zijdezach­te Aziatische hapjes bij Silk

11:22 Je hoeft maar één keer met je ogen te knipperen en hop, er opent weer een sushi-restaurant in je omgeving. In Zwolle niet anders. Er zijn er maar liefst 7 waar je kunt gaan eten en nog eens 5 waar je het kunt bestellen of afhalen. De meesten daarvan hebben mijn tafelgenote Cynthia Schulz en ik geprobeerd. De laatste aanwinst, Silk, gaan we nu testen.