Hapje eten en veel alcohol, serveerster lapt drankrijder erbij: ‘Het voelde echt als naaien, NSB en zo’

Drugsdea­lers uit Zwolle erkennen schuld en doen bijzonder verzoek bij rechter vanwege hun vriend­schap

11:30 Een verrassende wending in een grote drugszaak dinsdag in de Zwolse rechtbank. De twee verdachten vroegen de rechtbank namelijk niet om lagere straffen en probeerden de rechters ook niet te overtuigen van hun onschuld. Ze hadden maar één grote wens: of ze elkaar alsjeblieft weer mogen zien en spreken.