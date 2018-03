Happietaria Zwolle bijna bij het doel: opbrengst nu 23.500 euro

Proef: grotere pa­pier­con­tai­ners in Zwolle voor online winkelen

9:40 Op vijf plekken in de Zwolse wijk Stadshagen zijn nieuwe papiercontainers geplaatst waarvan de opening twee keer zo groot is als de oude. Het is op verzoek van bewoners, omdat zij steeds moeilijker het vele karton kwijt kunnen.