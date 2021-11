Harculo, Herxen en Windesheim bezorgd over mogelijkheid tot lozen gevaarlijke stoffen op IJssel

Het zogeheten varend ontgassen zorgt de voorbije weken vooral in de provincie Flevoland voor rumoer, omdat het IJsselmeer een populaire plek blijkt om schepen te ontdoen van restdampen. Schippers die gevaarlijke stoffen voor de (petro)chemische industrie vervoeren, moeten na het lossen hun tanks ‘ontgassen’ voor er ander materiaal in kan. Dat gebeurt vaak door al varend de ventilatoren aan te zetten, waarna de gassen ontsnappen en neerslaan op de omgeving. Het Rijk staat het lozen van de gevaarlijke stoffen onder voorwaarden toe, in afwachting van nieuwe regelgeving die vermoedelijk rond 2026 ingaat.