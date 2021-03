Harde knallen bij vaccineren in Zwolle: houten dakspanten scheuren door hoge verwarming IJsselhallen

Video Gepensio­neer­de weerman Ton uit Zwolle haalt zijn hart op: Eerste serieuze storm van het jaar is een feit

11 maart De gepensioneerde weerman Ton ten Hove uit Zwolle is het niet verleerd: als vanouds schudt hij het weerbericht uit z’n mouw. ,,Het is vandaag de eerste serieuze storm van dit jaar, die vooral in het westen van Nederland heeft huisgehouden. En hoewel de scherpste randjes van de wind eraf zijn, verwacht ik dat het de rest van de dag flink blijft waaien. Het is maart, maar het lijkt herfst in optima forma.”