Hardenbergse Rick Brink: ‘Als je Frans Bauer bent, kijken mensen ook naar je’

,,Ik leef nog, ik adem gewoon door,” lacht Rick Brink. ,,Mijn telefoon is ontploft, de reacties zijn overweldigend. Ik krijg echt van alle kanten uit het hele land felicitaties, van verschillende zorgorganisaties, bedrijven maar ook van veel mensen die zelf een beperking hebben.” Hij heeft zich zo goed mogelijk geprobeerd voor te bereiden op deze mediastorm, maar dat het zo hard zou gaan waaien had hij dan weer niet gedacht. Het sterkt hem in het idee dat het thema kennelijk aanspreekt.