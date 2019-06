Hardere aanpak mensenhandel in Zwolle

Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder dwang onder mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. Vaak gaat het dan om loverboypraktijken en andere vormen van seksuele uitbuiting. Maar ook om onmenselijke situaties op de werkvloer of gedwongen deelname aan criminaliteit (bijvoorbeeld meehelpen aan witwassen of als katvanger optreden).

Seksadvertenties

In de politieregio IJsselland waar Zwolle deel van uitmaakt daalde het aantal meldingen van mensenhandel van 117 naar 15 in de afgelopen jaren, maar dat komt waarschijnlijk omdat er minder aandacht is geweest voor de opsporing. Uit alle landelijke onderzoeken komt namelijk naar voren dat mensenhandel toeneemt en dat is in Zwolle waarschijnlijk ook het geval. Een indicatie is het aantal advertenties voor illegale prostitutie op internet. Zwolle kent relatief veel van zulke seksadvertenties, zo'n 120 per dag. Er is een speciaal team dat zich met deze illegale prostitutie bezighoudt, maar de politie geeft aan dat er grote behoefte is aan een eenduidig meldpunt, iemand die zich specifiek met slachtoffers bezighoudt en een betere samenwerking tussen alle instanties die in beeld komen na het constateren van mensenhandel. Alleen als het gaat om loverboys is er op dit moment een gezamenlijke aanpak.