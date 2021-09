Harderwijk, Zwolle én titelverdediger Hardenberg naar finale ‘Meest toegankelijke gemeente van Nederland’

Is Harderwijk, Zwolle op opnieuw Hardenberg het meest vriendelijk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte? Of gaat de eer richting de Achterhoek (Oude IJsselstreek) of zelfs naar het verre Limburg (Stein)?

Zeker is wel dat één van hen de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland wordt. Ruim 5000 mensen lieten hun stem horen en bepaalden dat deze vijf gemeenten een plek in de finale verdienen. Ze worden deze week verrast met een flitsbezoek: een 4 meter hoog opblaaskunstwerk staat twee uur lang op een centrale plek in de gemeente.

Rondreizend kunstwerk

Vandaag staat het kunstwerk in Harderwijk tot 12.00 uur op de Boulevard De Wijde Wellen. Nadat de kunstwerken voor de verkiezing hebben rondgereisd door Nederland, worden ze opgenomen in de collectie van het Museum van de Geest.

De winnaar van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente wordt op 7 oktober bekendgemaakt. Een vakjury bepaalt wie de winnaar wordt. Deze jury bestaat uit Leonard Geluk (directeur VNG), Rick Brink (directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat), Illya Soffer (directeur Ieder(in)), Sheila Oroschin (sociaal ondernemer) en Tako Rietveld (Kindercorrespondent).

Mooie impuls

Rick Brink was raadslid in Hardenberg op het moment dat deze gemeente in 2018 de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland ontving. Brink vertelt dat de verkiezing zorgt voor positieve aandacht rondom het thema inclusie en waarom dit belangrijk is: ,,Inclusie betekent voor mij; een samenleving waarin aandacht is voor iedereen! Om dat te bereiken is het belangrijk dat we samen de schouders zetten om toegankelijkheid te verbeteren. Aan die samenwerking geeft de verkiezing een mooie impuls.’’

De verkiezing wordt georganiseerd door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is bedoeld om gemeenten op een positieve manier te stimuleren om te werken aan meer toegankelijkheid. Dat dit nodig is, blijkt uit het SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk’. Waaruit blijkt dat mensen in Nederland met een beperking of chronische ziekte kunnen, vijf jaar na ratificatie van het VN-Verdrag Handicap, nog altijd niet gelijkwaardig deelnemen in de samenleving door fysieke obstakels en bewuste en onbewuste uitsluiting.