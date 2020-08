Hardleerse Zwollenaar (35) voor de derde keer van de weg geplukt zonder motorrijbewijs

De motorrijder trok begin deze middag de aandacht in Leeuwarden, zo verklaart de politie op Twitter. De Zwollenaar viel op omdat hij geen motorkleding droeg. Ook motorschoenen waren niet aan hem besteed: de man had een paar sneakers uit de kast getrokken. De politie besloot hem in de Tesselschadestraat aan de kant te zetten.



Bij de daaropvolgende controle viel de Zwollenaar door de mand: een motorrijbewijs kon hij immers niet overleggen. Dat was niet het enige probleem. De achterband van de motor bleek ook nog eens glad te zijn. Naast een proces-verbaal voor het niet hebben van het juiste rijbewijs, nam de politie daarom ook nog zijn motor in beslag.