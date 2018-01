Hardrijders bekeurd in 'scheurstraten' van Stadshagen

Swollwacht: Actie nodig rond 'foeilelijke' woonboot in Zwolse gracht

15:58 De lokale partij Swollwacht in Zwolle wil dat de gemeente Zwolle in actie komt in de kwestie rond de verbouwde woonboot in de Zwolse stadsgracht. Bewoners van het naastgelegen appartementencomplex storen zich aan de verbouwde boot die zij'veel te groot' en 'foeilelijk' noemen.