Hardrijders geweerd uit fietsstraat Rembrandtlaan in Zwolle

Horendol worden ze ervan, bewoners van de Rembrandtlaan in Zwolle. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur wordt veelvuldig overschreden. De weg gaat komend voorjaar en in de zomer flink op de schop en wordt omgebouwd tot fietsstraat, om de snelheid uit het verkeer te halen en de veiligheid te verhogen. Ook komt er een nieuwe rotonde. De verwachtingen onder aanwonenden zijn wisselend. ,,Boetes uitdelen werkt een stuk beter", denkt een ondernemer.

De snelheid van het verkeer op de weg tussen de binnenstad en Holtenbroek is al jaren een punt van discussie. ,,En dan hebben we het niet over 50. Ze rijden hier echt met 80 kilometer per uur langs hoor", zegt Tim Holthuis. Hij woont zes jaar aan de Rembrandtlaan en weet niet beter dan dat het bal is. ,,Als ik de deur uitloop om de vuilnis weg te brengen, word ik soms bijna letterlijk van mijn sokken gereden.” Hij heeft de zin nog niet uitgesproken, of er komt een motorrijder voorbij met een gangetje van 50, 60 kilometer per uur.

Rotonde

De signalen zijn de gemeente ook opgevallen. Daarom wordt nu ingegrepen. De trottoirs worden verbreed en het wegdek wordt voorzien van rood asfalt. Aan weerszijden komen klinkerstroken en in het midden van de rijbaan komt een strook die eruitziet alsof er klinkers liggen. Het motto is net als in de andere Zwolse fietsstraten dat de fietser er de baas is, terwijl de auto te gast is. Op de kruising met de Minervalaan, ter hoogte van het viaduct van de A28, wordt een rotonde aangelegd om de snelheid uit het verkeer te halen. Het vormt de scheiding tussen de Monteverdilaan (50 km/h) en Rembrandtlaan (30 km/h). De bestaande rotonde aan de kant van de binnenstad wordt aangepast. De aansluitingen vanaf de Rembrandtlaan en de Dijkstraat worden versmald en de ‘heuveltjes’ tussen fietspad en weg verdwijnen.

Wim Wubbels woont al 25 jaar aan de Rembrandtlaan en hoopt dat de herinrichting de veiligheid omhoog brengt. ,,Ik heb hier in al die jaren het nodige meegemaakt. Hier aan de overkant is een paar jaar geleden nog een zwaar ongeluk gebeurd. Nou was dat tegen middernacht en er was drank in het spel, maar toch. Je kunt hier hard rijden", vertelt Wubbels. ,,Mensen weten niet dat je hier maar 30 kilometer per uur mag. En er wonen hier een hoop mensen die kinderen hebben. Die moeten wel fatsoenlijk kunnen oversteken.”

Snelheidscontroles

Afgelopen zomer wezen steekproeven van de Stentor uit dat op fietsstraten in Zwolle in twee derde van de gevallen te hard wordt gereden. De gemeente Zwolle is begonnen met eigen metingen, om knelpunten in kaart te brengen. Bewoners van de fietsstraten pleitten in de Stentor voor meer snelheidscontroles. Die mening is ook Wim Wubbels toegedaan. ,,In het verleden werd er regelmatig gecontroleerd, maar het laatste jaar heb ik ze niet meer zien staan.” Een ondernemer verderop in de straat pleit ook voor meer controles. Hij vraagt zich af of de inrichting als fietsstraat echt gaat helpen. ,,Deel nou vaker een bekeuring uit, dan doen ze het niet meer. Tig mensen per dag zouden hun rijbewijs kwijtraken, zo hard rijden ze.”