Hardstyle Pianist treedt op in Hedon Zwolle

Ga lekker wandelen; nooit meer 'code rood' voor risico op natuur­brand

15:59 De kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood worden niet langer gebruikt om aan te geven of de kans op een natuurbrand groot is. Het kleurenpalet is vervangen door een tweefasensysteem. Maar voor welk probleem is dit een oplossing?