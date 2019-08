Harjo (47) uit Zwolle krijgt mantelzorg van BN'er in nieuw tv-programma van Omroep MAX

Harjo Schuite (47) uit Zwolle is één van de zes hoofdrolspelers in het nieuwe televisieprogramma ‘Zorg uit Handen’ van Omroep MAX. Schuite, de laatste zes jaar getroffen door vier herseninfarcten, drie hartinfarcten en een hersenbloeding, ontvangt in het programma mantelzorg van een Bekende Nederlander (BN’er).

Schuite kwam in het MAX-programma terecht via zijn vrouw. ,,Mariska zag een oproep voor mantelzorgers in een besloten Facebookgroep. Ze dacht dat het een soort talkshow was waarin zij haar verhaal kon doen en gaf zich op. Het bleek een iets breder format te zijn.’’

Aankondiging

Volgens MAX een format waarin zes BN’ers tijdelijk de dagelijkse, intensieve zorgtaken overnemen van mantelzorgers.

Daarbij delen de BN’ers openhartig hun ervaringen met de kijker. ‘Om te laten zien hoe urgent de verhalen zijn en wat de impact van mantelzorg is op het leven van zoveel gewone Nederlanders’, aldus MAX. Twee van de zes BN’ers zijn bekendgemaakt: Najib Amhali en Johnny de Mol.

Harjo: ,,Maar zij zijn niet bij mij geweest.’’ Wie Harjo’s BN’er was, mag hij niet zeggen. ,,In ieder geval een bijzonder mens. En het waren drie intensieve opnamedagen.’’

Najib Amhali (links) als mantelzorger

Afgepakt

De opnames vonden plaats bij Harjo thuis, in Zwolle, tijdens Pinksteren. De BN’er nam daarbij drie dagen de plaats in van Mariska, die daardoor van een weekendje Londen mocht genieten met zoon Justin (11). ,,Vergeet niet dat zij naast het zorgen voor mij ook een baan heeft. Vergeet ook niet de impact op Justin’’, zegt Harjo misschien wel tegen zichzelf.

Terwijl hij op zijn bed zit middenin de woonkamer: ,,Justin is eigenlijk ook mantelzorgertje sinds die vakantie in Luxemburg in 2013. Hij pakt dingen voor me, helpt met brood smeren...’’ Harjo slikt. ,,Ik pak hem zijn onbezorgde jeugd af, zo voelt dat. Fijn dat ze lekker een weekeindje Londen konden doen.’’

Hulpbehoevend

Met ‘die vakantie in Luxemburg’ doelt Harjo op het moment dat zijn leven veranderde. ,,Ik vergeet de datum nooit meer: 6 augustus 2013. Ik begon ineens met dubbele tong te praten en mijn mond stond scheef. Mariska werkt in de zorg, ze zag meteen dat ik een herseninfarct had en liet de ambulance komen.’’

De Zwollenaar overleefde het, maar werd in de loop der tijd getroffen door nog eens drie herseninfarcten, drie hartinfarcten en een hersenbloeding. Die bloeding was in december 2018. ,,Het is een wonder dat ik er nog ben.’’

Johnny de Mol (links) als mantelzorger

Zware wissel

Gevolg is wel dat Harjo arbeidsongeschikt is, moeilijk kan lopen en zijn fijne motoriek kwijt is aan de linkerkant van zijn lichaam. ,,Vervelend, want ik was links.’’ Verzuchtend: ,,De kwaliteit van leven is niet zo denderend meer.’’

Hij denkt hardop aan zijn leven voor 6 augustus 2013: ,,Ik was gek op darten, was KNVB scheidsrechter en had een fijne baan bij het RIBW in Nijverdal. Ik hielp mensen met een psychiatrische- of psychosociale aandoening.’’

Nu is hij zelf hulpbehoevend. Een ander mens. ,,Ik trek een zware wissel op ons gezin. De rolverdeling is anders geworden. Dat laat MAX straks allemaal goed zien. Het was intensief, maar ik ben dankbaar dat ik aan dit programma mocht meewerken.’’