Hartjes scoren voor een verkeersdrempel in je Zwolse straat

Vind jij dat er in jouw straat te hard word gereden en moet die verkeersdrempel er echt komen? Blijf dan niet dromen... Gemeente Zwolle nodigt bewoners uit om in actie te komen via een nieuw platform voor bewonersinitiatieven.

Het digitale platform heet mijnwijk.zwolle.nl en is vanaf vandaag online. MijnWijk is een website waar bewoners en de gemeente samenwerken om de wijk te verbeteren.

Is dat nodig dan, wethouder Michiel van Willigen?

,,Buurtinitiatieven zijn belangrijk om de buurt veel meer van onszelf te maken. Bij veel mensen blijven ideeën een beetje hangen in het hoofd. Ik hoor ook weleens op feestjes van: ‘zeg Michiel, zou jij kunnen zorgen voor een drempel in mijn straat?’ Nou, in dat geval heb je mazzel dat je me tegenkomt op een feestje, hahaha. Maar wij zouden willen dat inwoners hun ideeën meer delen met de gemeente. Dan kunnen we ervoor zorgen dat de initiatieven die bij mensen in het hoofd zitten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bovendien is het platform handig om te kijken of jouw idee wordt gedragen in de buurt.’’

Komt er extra geld voor die buurtideeën?

,,Nee. We hebben altijd budget gereserveerd voor bewonersinitiatieven. Er is niet nu meer budget bijgekomen, anders dan het budget voor het maken van de site. Maar ik heb de initiatieven die er nu al zijn, nog nooit over geld horen klagen.’’

Om wat voor bewonersinitiatieven gaat het?

,,Het kan gaan om van alles, van een minibieb of geveltuintje, tot ontmoetingsplekken in de wijk of Kinderstraten. Initiatieven die een wijk mooier en leuker maken. Dat soort ideeën dragen bij aan betrokkenheid en verbondenheid.’’

Wat zien we nu al op die site, wijkbeheerder Ilse Bloemhof?

,,Je ziet allemaal voorbeelden van wat er in de stad gebeurt. In de afgelopen jaren zijn er heel wat initiatieven door buurtbewoners al opgestart om hun buurt iets extra's mee te geven. Als je klikt op Initiatieven, dan zie je wat er gebeurt.’’

En zelf een idee invoeren kan dus ook?

,,Jazeker, dan klik je op het plusje en dan kun je jouw idee met iedereen delen.’’

Maar wat is het verschil met hiervoor? Toen konden we toch ook geveltuintjes aanvragen?

,,Eerder kwam er een telefoontje of mailtje, dan gingen wij als wijkbeheerders bij de mensen op bezoek. Dan zaten we rond de keukentafel het idee door te nemen en pas later gingen de initiatiefnemers met het idee naar de buren. MijnWijk draait het om. We gaan eerst kijken hoe het initiatief valt. Iedereen die de site bezoekt kan een initiatief ondersteunen door te liken. De teller gaat dan lopen en zo kunnen wij zien: hoe leeft dit eigenlijk in die buurt?’’

Hoe meer likes hoe beter?