Hartverscheurend verhaal van stiefdochter (16) over man uit Zwolle: ‘Ik viel bijna flauw van angst’

Tegen een lege stoel in de rechtszaal in Zwolle vertelde de aangeefster haar hartverscheurende relaas. Zij, haar zus en haar moeder kwamen in 2013 vanuit de Verenigde Staten naar Nederland. Het begon met seksueel getinte grapjes, zei ze, en eindigde in ‘structureel en gepland mentaal en fysiek misbruik’ in de sekslessen die hij haar gaf.