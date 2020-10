Hattemse Bep (94) over de foto die na de oorlog een heel andere lading kreeg: ‘Nog steeds een brok in mijn keel’

Kamps doet recht Dief slaat toe via kiepramen in nieuwbouw­wijk Zwolle: ‘Het hele idee kwam van mijn oom’

1 oktober De verdachte is gemaakt van oer-Hollandse trekdrop. Zijn armen zijn uitgerekt, dun, zitten tegen het breekpunt aan. Hij bezit van die telescoopbenen die geen trapje nodig hebben om een plafonnetje te witten. Het verschil met die befaamde snoepwaar is dit: trekdrop is zoet, meneer niet. Verre van. Op een bouwplaats in Zwolle heeft de man inductieplaten gestolen, ovens, afzuigkappen. Zijn lange vingers gingen er met een zaagtafel vandoor.