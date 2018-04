Haunted House zoekt nieuwe, grotere locatie in Zwolle

Landrover rally voor het Zwolse Autisme­huis

15:07 In een nieuwe Land Rover of Jaguar rondrijden voor het goede doel. Morgen rijdt de Stichting Vrienden van Autismehuis in Zwolle een rally voor kinderen met autisme van de opvang. ,,Wij willen dat er geld is zodat zij ook leuke dingen kunnen doen", zegt Bernhard Nanninga van de stichting.